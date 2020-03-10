«Чувствую себя Великим Гэтсби»: Максим Галкин показал свой гостиничный номер в Казани
Российский артист Максим Галкин провел видеотрансляцию в stories Instagram, на которой показал свой гостиничный номер в Казани. Во время съемки юморист сказал, что «чувствует себя Великим Гэтсби» из-за масштабов и красоты апартаментов.
На опубликованном видео не трудно заметить, что гостиничный номер, в одном из отелей города Казань, очень похож на президентские апартаменты. Максим Галкин назвал свое временное жилье «по-настоящему царским», так как в нем три больших комнаты, сауна, душевая, хамам и ванная. Кроме размеров, артиста впечатлил стильный интерьер с функциональной и современной мебелью.
С долей юмора российский артист прокомментировал рум-тур словами: «Как жаль, что Алла со мной не поехала. Я бы показал, как люди живут». Хотя в своих интервью журналистам Максим Галкин всегда отмечает, что в его райдере нет ничего необычного, он всегда рад, когда есть возможность пожить в чистом номере, где можно хорошо отдохнуть.
Как известно, 10 марта юморист выступает в татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля, после чего уезжает в другой город.
На опубликованном видео не трудно заметить, что гостиничный номер, в одном из отелей города Казань, очень похож на президентские апартаменты. Максим Галкин назвал свое временное жилье «по-настоящему царским», так как в нем три больших комнаты, сауна, душевая, хамам и ванная. Кроме размеров, артиста впечатлил стильный интерьер с функциональной и современной мебелью.
С долей юмора российский артист прокомментировал рум-тур словами: «Как жаль, что Алла со мной не поехала. Я бы показал, как люди живут». Хотя в своих интервью журналистам Максим Галкин всегда отмечает, что в его райдере нет ничего необычного, он всегда рад, когда есть возможность пожить в чистом номере, где можно хорошо отдохнуть.
Как известно, 10 марта юморист выступает в татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля, после чего уезжает в другой город.
ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 12:54