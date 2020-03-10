Гипермаркетов в России может стать меньше





Как отметил один из основателей сети Fix Price Сергей Ломакин, отечественный рынок уникален тем, что период оформления формата гипермаркетов, его расцвета и заката прошел за особенно короткий срок, если сравнивать с другими странами. Во всем мире, как и в России, покупатели снижают интерес к крупным торговым площадкам, в связи с чем владельцы такого бизнеса запланировали перемены. Дело в том, что в прошлом гипермаркеты предлагали более дешевые цены, но сейчас цены сравнялись, а на первое место вышла соперничество за время. В частности, современные граждане не намерены тратить весь день на поход за продуктами, при этом время тратится еще и на дорогу к гипермаркетам. Большинство граждан предпочитают покупать еду максимум на 2-3 дня вперед, а другие товары выбирать в интернете.Гипермаркеты превращаются в торговые центры, где шопинг можно совместить с приятным времяпроепровождением. “Дикси”, “Магнит” и X5 Retail Group готовы поменять свою работу, например, сократить число торговых точек и изменить сам формат.