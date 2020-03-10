Тамара Синявская рассказала о создании картины о Муслиме Магомаеве и отношениях с супругом

Тамара Иллинична рассказала, что вначале неоднозначно отнеслась к идее о создании многосерийного музыкального фильма о Муслиме Магомаеве. Тем не менее народная артистка Азербайджана всё же одобрила эти планы и лично, внимательно и скрупулёзно подбирала актёров. В частности, Милош Бикович ей показался наиболее подходящим на роль исполнителя. Она считает, что решающими факторами могли стать мягкая интонация, несуетные движения или внешнее сходство. Особый акцент при выборе артистов певица делала на то, как они взаимодействуют между собой.Синявская работала и над сценарием картины, внеся в него определённые коррективы. Артистка считает, что данный проект сможет открыть молодому поколению творчество её возлюбленного. На вопрос о ревности в их отношениях певица подчеркнула, что подобное чувство они с супругом не испытывали. "Мы жили немножко в другом измерении. Во всяком случае, друг с другом", – рассказала она в интервью журналу Starhit.