Ученые: Морских черепах привлекает опасный пластиковый мусор





Морские черепахи во всем мире употребляют пластиковые отходы, что в впоследствии приводит к их гибели. Есть много теорий о том, почему морские животные не замечают столь очевидной опасности. Некоторые ученые полагали, что они принимают синтетический материал за пищу из-за внешнего вида. Но биологи из Университета Северной Каролины в США выяснили, что земноводные ориентируется на их «безопасных» запах. Этот феномен приводит к тому, что множество черепах обитает в океане с полностью или частично заблокированными пищеварительными системами.В ходе исследования 15 черепах, которые находились в неволе в течение пяти месяцев, получали образцы ароматов через специальную трубу. Они игнорировали запахи чистого пластика и воды, но реагировали на пропитанный микроорганизмами материал. Результаты приоткрыли факт того, что загрязнение водоемов более опасно для черепах и других морских млекопитающих, включая китов, морских птиц и рыб. Более 8 миллионов тонн пластика сбрасывается в океаны ежегодно, несмотря на тревожные предупреждения экологов.