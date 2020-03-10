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Ученые: Морских черепах привлекает опасный пластиковый мусор

Американские ученые вновь доказали опасные последствия пластикового мирового загрязнения. Оказалось, что морских черепах привлекает синтетический мусор, который они поедают с вредом для здоровья.

Морские черепахи во всем мире употребляют пластиковые отходы, что в впоследствии приводит к их гибели. Есть много теорий о том, почему морские животные не замечают столь очевидной опасности. Некоторые ученые полагали, что они принимают синтетический материал за пищу из-за внешнего вида. Но биологи из Университета Северной Каролины в США выяснили, что земноводные ориентируется на их «безопасных» запах. Этот феномен приводит к тому, что множество черепах обитает в океане с полностью или частично заблокированными пищеварительными системами.

В ходе исследования 15 черепах, которые находились в неволе в течение пяти месяцев, получали образцы ароматов через специальную трубу. Они игнорировали запахи чистого пластика и воды, но реагировали на пропитанный микроорганизмами материал. Результаты приоткрыли факт того, что загрязнение водоемов более опасно для черепах и других морских млекопитающих, включая китов, морских птиц и рыб. Более 8 миллионов тонн пластика сбрасывается в океаны ежегодно, несмотря на тревожные предупреждения экологов.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:42

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