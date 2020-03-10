Геймерский смартфон OPPO Find X2 Pro стал новым рекордсменом AnTuTu





Спустя неделю после статуса лидера игровой аппарат отдал первенство недавно выпущенной модели китайского производителя. OPPO Find X2 Pro сразу же стал рекордсменом по количеству баллов для ОС Android. Во время синтетического испытания мобильное устройство набрало 637 099 баллов, а его конкурент ранее получил 633 724. Третье место досталось смартфону Black Shark 3 Pro с результатом в 612 651 «попугай». Все гаджеты, работающие на базе профессора Snapdragon 865, продемонстрировали оценки выше 600 000 баллов в программе AnTuTu.Кроме быстрого чипа, высокую производительность Find X2 Pro получает за счет 12 Гб ОЗУ LPDDR5 и 512 Гб флэш-памяти стандарта UFS 3.0. Другой особенностью флагмана оказался экран на 6,78 дюймов с частотой обновления 120 Гц.