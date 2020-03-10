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Microsoft собирается повысить доступность некоторых настроек телеметрии

Microsoft работает над трансформацией параметров сбора данных диагностики. Перемены коснуться и уровня доступности ряда настроек телеметрии.

Корпорация компьютерных технологий Microsoft решила внести ряд изменений в настройки своей операционной системы. По большей части перемены коснутся параметров сбора диагностических данных, в которые входят IP-адрес и тип устройства. Разработчики планируют переименовать раздел в «Необходимые диагностические данные» и поместить туда информацию, которая может понадобиться в случае сбоев и препятствовать отключению девайса. Скорее всего, решение о создании подобной опции было принято руководством компании после того, как в ОС Windows 10 была обнаружена ошибка, вызвавшая удаление данных.

Кроме того, новое название получит по умолчанию отключенный раздел «Полные диагностические данные». Теперь опция, позволяющая накапливать и хранить информацию о посещаемых ресурсах, сайтах и используемых функциях, будет маркироваться как «Необязательные диагностические данные». Подобные изменения дадут возможность некоторым системам работать в базовом режиме.

Корпоративным клиентам Microsoft также даст определенные привилегии: они будут иметь несколько дополнительных возможностей в редакторе групповой политики. Так, к примеру, можно будет отслеживать полный перечень данных, собранных с персональных компьютеров сотрудников в пределах одной компании.

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Технологии
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 12:33

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