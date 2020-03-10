В возрасте 83-лет скончался звезда “Ликвидации” Владимир Михайловский
Известный по съемкам в многосерийной ленте “Ликвидация” отечественный актер Владимир Михайловский скончался в возрасте 83 лет. Об этом сведения предоставляются на официальном онлайн-портале театра “Сатирикон”, где продолжительное время работал артист.
В обращении труппы заведения содержится информация о том том, что Михайловский оставался приданым театру, а также рождал в каждом зрителе глубокие чувства. На момент смерти звезде советского кино было 83 года. Артист прославился благодаря многосерийной ленте “Ликвидация”, а также он снимался в проектах “Исаев”, “Долго прощание” и некоторых других сериалах. Десять лет спустя”.
До сих пор неизвестна дата церемонии прощания с артистом, а также похорон Владимира Михайловского.
В обращении труппы заведения содержится информация о том том, что Михайловский оставался приданым театру, а также рождал в каждом зрителе глубокие чувства. На момент смерти звезде советского кино было 83 года. Артист прославился благодаря многосерийной ленте “Ликвидация”, а также он снимался в проектах “Исаев”, “Долго прощание” и некоторых других сериалах. Десять лет спустя”.
До сих пор неизвестна дата церемонии прощания с артистом, а также похорон Владимира Михайловского.
Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:11