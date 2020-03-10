Алиана Устиненко, экс-участница проекта «Дом-2»: Как сложилась жизнь девушки после телестройки
Алиана Устиненко впервые переступила порог проекта «Дом-2» в 2013 году. Тогда, девушка хотела очаровать Олега Майами, но у нее ничего не вышло. В итоге на красотку обратил внимание Александр Гобозов. Алиана Устиненко - одна из тех, чьей жизнью поклонники интересуются и после ее ухода за ворота.
Фолловеры Алианы Устиненко знают, что у нее были достаточно непростые отношения с Александром Гобозовым. Спустя 5 месяцев Алиана оказалась беременна и родила сына. В 2014 влюбленные узаконили свои отношения, но уже в 2015 окончательно разошлись. В итоге Алина воспитывает ребенка одна.
К слову, вместе с Александром девушка занималась сетевым бизнесом. У нее после проекта была достаточно непростая жизнь. Подкосил Устиненко не только разрыв с любимым человеком, но и смерть мамы, которую Алиана переживала очень тяжело.
Сейчас Алиана Устиненко пытается посвятить себя творчеству. Она выступает на сцене и снимает клипы. Ее видео под названием «Искусство» покорило сердца поклонников. По их словам, на эстраде не хватает необычной девушки, такой как бывшая участница проекта «Дом-2» Алиана Устиненко.
Фолловеры Алианы Устиненко знают, что у нее были достаточно непростые отношения с Александром Гобозовым. Спустя 5 месяцев Алиана оказалась беременна и родила сына. В 2014 влюбленные узаконили свои отношения, но уже в 2015 окончательно разошлись. В итоге Алина воспитывает ребенка одна.
К слову, вместе с Александром девушка занималась сетевым бизнесом. У нее после проекта была достаточно непростая жизнь. Подкосил Устиненко не только разрыв с любимым человеком, но и смерть мамы, которую Алиана переживала очень тяжело.
Сейчас Алиана Устиненко пытается посвятить себя творчеству. Она выступает на сцене и снимает клипы. Ее видео под названием «Искусство» покорило сердца поклонников. По их словам, на эстраде не хватает необычной девушки, такой как бывшая участница проекта «Дом-2» Алиана Устиненко.