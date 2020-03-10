Ученые: Коронавирус заражает людей быстро и бессимптомно





Анализ собранных с начала распространения недуга сведений продемонстрировал, что подавляющее большинство инфицированных лиц приступают к лечению лишь спустя 11-12 дней после заражения. За этот период они успевают передать вирус множеству других лиц. По словам ученых из Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса, на каждые 10 тысяч пациентов, пребывающих на 2-недельном карантине, симптомы заболевания наблюдаются у каждого 101-го. В эксперименте использовались данные из китайского города Ухань, где берет начало эпидемия.Как отметили эксперты, длительный бессимптомный период серьезно осложняет сдерживание заражения болезнью. По их предположениям, в реальности число инфицированных может быть гораздо больше, чем указано в официальных сведениях ВОЗ. По последним, количество столкнувшихся с коронавирусом COVID-19 составляет 114,5 тысячи человек. При этом число летальных исходов перевалило за 4 тысячи.