Xiaomi запустил спутник в открытый космос, оснащенный 108 Мп камерой Mi 10 Pro





На официальном YouTube-канале и на странице в Twitter Xiaomi опубликовало уникальное видео, снятое на камеру смартфона Mi 10 Pro, который вскоре будет доступен для приобретения на отечественном рынке. Директор концерна в своем интервью не стал рассказывать все подробности запуска смартфона и его возвращения на Землю. Однако, по его словам, специалистам удалось его прикрепить к одному из спутников и направить на орбиту в конце прошлого года.В своем личном профиле Лей Цзюнь представил серию новых космических заставок, сделанных на камеру Mi 10 Pro. Благодаря запуску флагмана, разработчикам удалось проверить надежность и качество гаджета, а также испытать возможности обновленного 108 Мп объектива. По результату съемки специалисты максимально оценили оптику смартфона от Xiaomi, и он занял первое место в рейтинге лучших DxOMark.