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Xiaomi запустил спутник в открытый космос, оснащенный 108 Мп камерой Mi 10 Pro

Компания Xiaomi запустила спутник в открытый космос, оснащенный 108 Мп камерой Mi 10 Pro. Генеральный директор концерна Лей Цзюнь назвал идею сделать фотографии Земли на смартфон «сумасшедшей».
Xiaomi запустил спутник в открытый космос, оснащенный 108 Мп камерой Mi 10 Pro

На официальном YouTube-канале и на странице в Twitter Xiaomi опубликовало уникальное видео, снятое на камеру смартфона Mi 10 Pro, который вскоре будет доступен для приобретения на отечественном рынке. Директор концерна в своем интервью не стал рассказывать все подробности запуска смартфона и его возвращения на Землю. Однако, по его словам, специалистам удалось его прикрепить к одному из спутников и направить на орбиту в конце прошлого года.

В своем личном профиле Лей Цзюнь представил серию новых космических заставок, сделанных на камеру Mi 10 Pro. Благодаря запуску флагмана, разработчикам удалось проверить надежность и качество гаджета, а также испытать возможности обновленного 108 Мп объектива. По результату съемки специалисты максимально оценили оптику смартфона от Xiaomi, и он занял первое место в рейтинге лучших DxOMark.

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Технологии
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 12:07

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