В Apple посоветовали клиентам дезинфицировать свои iPhone





С распространением коронавируса и новостями о том, что патоген может потенциально выжить на поверхностях до девяти дней, смартфоны внезапно оказались главной целью для дезинфекции. В Apple заявляют, что коронавирус SARS-CoV-2l можно удалить с дисплеев и корпуса, чтобы минимизировать риск заражения. Рекомендуется чистить сенсорные экраны спиртовыми салфетками или спреями, содержащими не менее 70% изопропила.Apple всегда предупреждала клиентов о необходимости соблюдать осторожность при очистке своих продуктов. Мягкая, слегка влажная салфетка из микрофибры (с небольшим количеством мыла и воды для экстремальных случаев) считалась оптимальным средством в течение многих лет. В случае с iPhone и iPad, компания предупреждает, что агрессивные чистящие химикаты могут обезвредить маслоотталкивающее покрытие, которое избавляется от отпечатков пальцев на дисплеях.