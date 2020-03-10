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В Apple посоветовали клиентам дезинфицировать свои iPhone

Вспышка коронавируса вынудила представителей Apple разрешить дезинфекцию дисплеев iPhone. В компании посоветовали клиентам обеззараживать свои смартфоны специальными салфетками.

С распространением коронавируса и новостями о том, что патоген может потенциально выжить на поверхностях до девяти дней, смартфоны внезапно оказались главной целью для дезинфекции. В Apple заявляют, что коронавирус SARS-CoV-2l можно удалить с дисплеев и корпуса, чтобы минимизировать риск заражения. Рекомендуется чистить сенсорные экраны спиртовыми салфетками или спреями, содержащими не менее 70% изопропила.

Apple всегда предупреждала клиентов о необходимости соблюдать осторожность при очистке своих продуктов. Мягкая, слегка влажная салфетка из микрофибры (с небольшим количеством мыла и воды для экстремальных случаев) считалась оптимальным средством в течение многих лет. В случае с iPhone и iPad, компания предупреждает, что агрессивные чистящие химикаты могут обезвредить маслоотталкивающее покрытие, которое избавляется от отпечатков пальцев на дисплеях.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:02

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