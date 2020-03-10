АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
AnTuTu назвал ТОП-10 недорогих смартфонов с лучшей производительностью в феврале 2020…
EUR 75.84 USD 67.52
Курс валют на 07.03.2020

Алена Водонаева назвала тех, кому выгодно падение рубля

По словам Алены Водонаевой, на изменении курса российской валюты смогут обогатиться владельцы нефтяных компаний.

Алена Водонаева назвала тех, кому выгодно падение рубля

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева в посте на своей странице в соцсети написала, что резкое падение российской валюты на рынке выгодно отечественным нефтяникам. По её мнению российские нефтяные компании смогут ощутимо пополнить свой бюджет благодаря подобному развитию событий. Также она считает, что низкий курс национальной валюты выгоден российским властям.

Звезда заметила, что основная часть населения России живет в бедности. Колебания на валютном рынке или изменения цен на нефть ни каким образом не влияет на уровень их жизни. Она уверена, что запасов ни американской, ни европейской валюты, у этих людей просто нет.


Больше всего пострадают, по мнению Водонаевой, те кто нуждается в дорогих импортных лекарствах для собственного лечения. При падении курса рубля цена лекарств, которые производят за рубежом, серьёзно вырастет. В качестве примера она привела один препарат, стоимость полного курса которого за сутки увеличилась на 20 млн руб.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:09

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Валерий Вайсберг: После обвала рынка нефти ипотеке грозит…
Тарзан раскрыл секреты своего счастливого брака в эфире «Вечернего…
В Сети появился фильм об Эрмитаже, снятый на iPhone 11 Pro…
Алена Водонаева назвала тех, кому выгодно падение…
Музыкальный фестиваль Coachella отменили из-за вспышки…
Российские чиновники назвали причину развала сделки с…
Ольга Рапунцель хочет бросить мужа Диму из-за подарка на 8…
Американский врач назвал эффективные способы очищения организма от…
Рита Дакота отпраздновала свое 30-летие с Белогаем и…
Среди новых функций Apple Watch Series 6 присутствуют тахиметр и отслеживание…
Ученые из Канады рассказали о трюке для глаз, позволяющем восстановить…
Инсайдер: Ролевая игра по «Гарри Поттеру» будет анонсирована вместе с новым…
Теона Дольникова впервые показала трехлетнего…
У звезды «Великолепного века» Халита Эргенча родился второй…
Дональд Трамп отказался от тестирования на…
Звезда «Дом-2» Олег Майами вернулся к…
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова разблокировала свою страницу в…
Эксперты назвали пять сочетаний продуктов и медикаментов, опасных для жизни…
Эксперты из США признали мощь российского…
Мерьем Узерли влюбилась в коллегу по сериалу «Великолепный век» Озана…
Группа Little Big отложила презентацию песни для конкурса…
Людмила Артемьева отказалась от съемок в…
Эксперты Роскачества назвали недостатки…
Игорь Николаев не смог выступить на концерте в Саранске из-за…
Звезде “Аншлага” Николаю Бандурину не хватает денег, чтобы достроить…
Ксения Собчак решила поддержать экономику России…
Отметившая 80-летие Лариса Голубкина до встречи с Андреем Мироновым хотела уйти в…
Две дочери Анджелины Джоли перенесли хирургическое…
Просмотреть все новости