Алена Водонаева назвала тех, кому выгодно падение рубля





Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева в посте на своей странице в соцсети написала, что резкое падение российской валюты на рынке выгодно отечественным нефтяникам. По её мнению российские нефтяные компании смогут ощутимо пополнить свой бюджет благодаря подобному развитию событий. Также она считает, что низкий курс национальной валюты выгоден российским властям.Звезда заметила, что основная часть населения России живет в бедности. Колебания на валютном рынке или изменения цен на нефть ни каким образом не влияет на уровень их жизни. Она уверена, что запасов ни американской, ни европейской валюты, у этих людей просто нет.Больше всего пострадают, по мнению Водонаевой, те кто нуждается в дорогих импортных лекарствах для собственного лечения. При падении курса рубля цена лекарств, которые производят за рубежом, серьёзно вырастет. В качестве примера она привела один препарат, стоимость полного курса которого за сутки увеличилась на 20 млн руб.