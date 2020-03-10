Музыкальный фестиваль Coachella отменили из-за вспышки коронавируса





Как передает американский таблоид The Sun, крупнейший в США музыкальный фестиваль Coachella не состоится в назначенную дату из-за напряженной эпидемиологической обстановки. Дело в том, что в округе Риверсайд штата Калифорния (традиционного места проведения «Коачеллы») недавно были зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом COVID-19. Учитывая прогнозы экспертов относительно окончания вспышки, организаторы предположительно перенесли мероприятие с апреля на октябрь.Отмена концертов и выступлений является не единственным последствием эпидемии нового патогена в более чем 100 странах. По состоянию на 9 марта, число инфицированных выросло до 114 тыс. человек, а летальные исходы наблюдались в 4 тыс. случаев. Эпицентром заражения в Европе была признана Италия, в которой наблюдается самый высокий показатель смертности (4,96%) вне стран Азии. Ситуация вынудила местные власти распространить карантинные меры на всю страну, что сказалось на проведении футбольных матчей и работе образовательных учреждений.