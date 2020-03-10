АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
AnTuTu назвал ТОП-10 недорогих смартфонов с лучшей производительностью в феврале 2020…
EUR 75.84 USD 67.52
Курс валют на 07.03.2020

На автовыставке в Нью-Йорке дебютирует обновленный минивэн Honda Odyssey

Обновленная версия минивэна Honda Odyssey готовится к презентации на автовыставке в Нью-Йорке, стартующей 10 апреля. Новинка отличается усовершенствованными характеристиками и более современным дизайном кузова.

Honda Odyssey 2021 года будет представлена на автосалоне в Нью-Йорке, который, согласно слухам, не будет отменен в связи с коронавирусом. Именно по этой причине не состоялось мероприятие в Женеве. Известно, что продажи автомобиля минивэна начнутся в 2020 году, а стоимость станет известна ближе к старту продаж. Модель будет оснащена новыми светодиодными фарами с ДХО во внешних углах, а также переработанной решеткой радиатора. Для всех версий Honda Odyssey доступна система Honda Sensing, а также автомобиль оснащен адаптивным круиз-контролем и возможности экстренного торможения. Внутренние камеры позволят перенести изображение с задних сидений на дисплей.

Honda Odyssey 2021 не будет отличаться от имеющейся версии по моторной гамме. В частности, минивэн оснащается 3,5-литровым V6 мощностью 280 л.с., работающим в паре с 10-ступенчатой АКПП.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:57

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Владимир Путин назвал слова Владимира Зеленского об Освенциме…
В полис ОСАГО разрешено вносить информацию по договору…
Звезда «Дом-2» Захар Саленко посчитал все деньги, которые потратил на «неблагодарную» Яну…
Дэниэл Рэдклифф признался в финансовой…
Участник «Дом-2» Роман Капаклы и его «любовница» Кристина Шейк прошли проверку на…
Мать Маши Малиновской смогла победить…
В Китае Xiaomi в течение месяца будет бесплатно ремонтировать и обслуживать свою…
«Чувствую себя Великим Гэтсби»: Максим Галкин показал свой гостиничный номер в…
Гипермаркетов в России может стать…
Ученые: Морских черепах привлекает опасный пластиковый…
Тамара Синявская рассказала о создании картины о Муслиме Магомаеве и отношениях с…
Microsoft собирается повысить доступность некоторых настроек…
Геймерский смартфон OPPO Find X2 Pro стал новым рекордсменом…
Ученые: Коронавирус заражает людей быстро и…
Звезда «Дом-2» Екатерина Колисниченко с мужем отмечает мини-день рождения…
Звезда «Дом-2» Саша Черно озвучила свой…
В возрасте 83-лет скончался звезда “Ликвидации” Владимир…
Xiaomi запустил спутник в открытый космос, оснащенный 108 Мп камерой Mi 10…
В Apple посоветовали клиентам дезинфицировать свои…
На автовыставке в Нью-Йорке дебютирует обновленный минивэн Honda…
С марта ставить новые авто на учет начнут…
«Навсегда»: Панин рассказал о желании переехать из…
Алиана Устиненко, экс-участница проекта «Дом-2»: Как сложилась жизнь девушки после…
Валерий Вайсберг: После обвала рынка нефти ипотеке грозит…
Тарзан раскрыл секреты своего счастливого брака в эфире «Вечернего…
В Сети появился фильм об Эрмитаже, снятый на iPhone 11 Pro…
Алена Водонаева назвала тех, кому выгодно падение…
Музыкальный фестиваль Coachella отменили из-за вспышки…
Просмотреть все новости