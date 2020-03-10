На автовыставке в Нью-Йорке дебютирует обновленный минивэн Honda Odyssey





Honda Odyssey 2021 года будет представлена на автосалоне в Нью-Йорке, который, согласно слухам, не будет отменен в связи с коронавирусом. Именно по этой причине не состоялось мероприятие в Женеве. Известно, что продажи автомобиля минивэна начнутся в 2020 году, а стоимость станет известна ближе к старту продаж. Модель будет оснащена новыми светодиодными фарами с ДХО во внешних углах, а также переработанной решеткой радиатора. Для всех версий Honda Odyssey доступна система Honda Sensing, а также автомобиль оснащен адаптивным круиз-контролем и возможности экстренного торможения. Внутренние камеры позволят перенести изображение с задних сидений на дисплей.Honda Odyssey 2021 не будет отличаться от имеющейся версии по моторной гамме. В частности, минивэн оснащается 3,5-литровым V6 мощностью 280 л.с., работающим в паре с 10-ступенчатой АКПП.