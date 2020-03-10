С марта ставить новые авто на учет начнут дилеры





Президент Российской ассоциации дилеров Олег Мосеев рассказал о внедрении услуги, которая должна была стать доступной еще в начале года, но по из-за спора с ГБДД некоторое время откладывалась. Как сообщил глава профессионального объединения, на данный момент все спорные моменты решены, и наконец крупные дилеры страны смогут ставить новые авто на учет самостоятельно. Сейчас сотрудники центров «РОЛЬФ» и «АВИЛОН» проходят специальное обучение и вскоре смогут приступить к предоставлению новых услуг.Глава «Российских автомобильных дилеров» (РОАД) также рассказал и о расценках за постановку на учет в дилерских центрах. По словам Моисеева, стоимость услуги не превысит отметку в 500 рублей, что регламентировано законодательством. Однако кроме этой суммы придется также внести доплату за табличку с индивидуальным регистрационным знаком (номером) автомобиля. Для мотоцикла и прицепа это будет 1,5 тысячи рублей, а для легкового авто – не более чем 2 тысячи рублей.