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С марта ставить новые авто на учет начнут дилеры

С марта текущего года крупные дилеры начнут ставить новые авто на учет. Цена услуги не превысит отметку в 500 рублей.
С марта ставить новые авто на учет начнут дилеры

Президент Российской ассоциации дилеров Олег Мосеев рассказал о внедрении услуги, которая должна была стать доступной еще в начале года, но по из-за спора с ГБДД некоторое время откладывалась. Как сообщил глава профессионального объединения, на данный момент все спорные моменты решены, и наконец крупные дилеры страны смогут ставить новые авто на учет самостоятельно. Сейчас сотрудники центров «РОЛЬФ» и «АВИЛОН» проходят специальное обучение и вскоре смогут приступить к предоставлению новых услуг.

Глава «Российских автомобильных дилеров» (РОАД) также рассказал и о расценках за постановку на учет в дилерских центрах. По словам Моисеева, стоимость услуги не превысит отметку в 500 рублей, что регламентировано законодательством. Однако кроме этой суммы придется также внести доплату за табличку с индивидуальным регистрационным знаком (номером) автомобиля. Для мотоцикла и прицепа это будет 1,5 тысячи рублей, а для легкового авто – не более чем 2 тысячи рублей.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 11:52

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