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«Навсегда»: Панин рассказал о желании переехать из России

Киноактёр Алексей Панин рассказал о желании переехать из России. Знаменитость хочет жить в Испании.
«Навсегда»: Панин рассказал о желании переехать из России

Алексей Панин стал гостем программы "В гостях у Дмитрия Гордона" и рассказал о своей жизни. Так, знаменитость поделился воспоминаниями о романах с актрисами Екатериной Шпицей и Мариной Александровой, добавив, что из-за последней его едва не побил Александр Домогаров. Также киноактёр заявил о желании покинуть Россию. «Навсегда. Никогда моей ноги не будет в этой стране», – отметил он. Выяснилось, что артист планирует продать одну из столичных квартир и приобрести жилплощадь в Испании, где живут его приятели. Второе жильё в Москве лауреат Государственной премии РФ намерен сдавать в аренду и жить на эти средства.

В интервью Радио Sputnik Панин подчеркнул, что на данный момент переезд у него лишь в планах. Уехать из России он желает вместе с ребёнком и супругой, и в связи с этим возникают трудности. Звезда фильма "Жмурки" заметил, что не владеет испанским языком, вследствие чего ему не удастся найти работу по профессии. Знаменитость думает об открытии в Испании театральной школы для детей иммигрантов, но едет в эту страну с другой целью. «За свою жизнь я пришёл к другим вещам», – рассказал артист, порекомендовав познакомиться с учениями Будды либо Ошо.

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Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 11:44

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