Валерий Вайсберг: После обвала рынка нефти ипотеке грозит удешевление





Согласно прогнозу специалиста, на грядущем заседании, назначенного на 20 марта, Центробанк может увеличить ключевую ставку на 0,25%, что, в свою очередь, станет препятствием для банков при понижении ипотечной ставки. Как сказал Валерий Вайсберг, на фоне действий особого публичного института России кредитные учреждения могут сделать условия выдачи займов более жесткими. Вопрос повышения ипотеки будет постоянно откладываться на фоне продекларированной властями программы по уменьшению ставок. Как считает эксперт, плохой сценарий развития событий может остаться нереализованным, поскольку до конца текущего месяца у РФ и ОПЕК+ есть шанс прийти к общему согласию по квотам на добычу нефти.Падение добычи имело место из-за провала сделки в рамках международной межправительственной организации. 6 марта стороны не продлили существующее ограничение. Более того, они не смогли договориться о снижении нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки.