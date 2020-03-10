В Сети появился фильм об Эрмитаже, снятый на iPhone 11 Pro Max





Проект представлен в виде прогулки по Эрмитажу. Режиссером выступила Аксинья Гог, она обратила внимание, что съемочная команда стремилась запечатлеть на камеру один день из жизни музея. Съемка велась при помощи iPhone 11 Pro Max, притом для ее завершения хватило одного заряда батареи. В результате съемок авторами проекта получен пятичасовой фильм, который опубликовали на канале Apple РФ в YouTube. Для создателей фильма он стал связующим звеном для современности и прошлого, а именно искусства, способного существовать вне времени. Глава музея Михаил Пиотровский считает, что этот видеоряд позволит зрителю медленно читать образы музея под необычным ракурсом.В фильме демонстрируются работы композиторов, танцевальные вступления и живая игра пианиста Кирилла Рихтера.