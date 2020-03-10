Тарзан раскрыл секреты своего счастливого брака в эфире «Вечернего шоу»
Российский певец и танцор Тарзан раскрыл секреты своего счастливого брака с Наташей Королевой в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой». По словам артиста, для крепких отношений не стоит сравнивать себя с другими.
49-летний актер и бодибилдер Сергей Глушко в 2003 году официально женился на известной певице Наташе Королевой. Еще до свадьбы поклонники два года наблюдали за романтическими отношениями артистов, совместно выступающих на сцене. Несмотря на слухи и клевету, супруги почти 20 лет живут вместе и сумели сохранить трепетные чувства, будто влюбились совсем недавно.
В студии телепрограммы «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» артист признался, что многие коллеги «пророчили» ему скорый развод с Наташей Королевой, о котором они даже никогда не задумывались. По словам Сергея Глушко, счастье двух людей заключается вовсе не в секретах, «нужно просто уметь слушать и слышать друг друга, а также всегда быть готовым уступить».
Талантливый танцор убежден, что главное в семье – это уважение и любовь. Прежде всего, необходимо заботиться об интересах супруга и учитывать его мнение. Кроме того, Тарзан отметил, что в отношениях нет места для гордости, а сохранение мира, всегда должно быть в приоритете: «Если ты ее любишь, пусть будет права. Подойти и извинись».
Как известно, в честь Международного женского дня и одновременно своего 49-го дня рождения Сергей Глушко провел юбилейный концерт, на котором выступил вместе с женой.
49-летний актер и бодибилдер Сергей Глушко в 2003 году официально женился на известной певице Наташе Королевой. Еще до свадьбы поклонники два года наблюдали за романтическими отношениями артистов, совместно выступающих на сцене. Несмотря на слухи и клевету, супруги почти 20 лет живут вместе и сумели сохранить трепетные чувства, будто влюбились совсем недавно.
В студии телепрограммы «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» артист признался, что многие коллеги «пророчили» ему скорый развод с Наташей Королевой, о котором они даже никогда не задумывались. По словам Сергея Глушко, счастье двух людей заключается вовсе не в секретах, «нужно просто уметь слушать и слышать друг друга, а также всегда быть готовым уступить».
Талантливый танцор убежден, что главное в семье – это уважение и любовь. Прежде всего, необходимо заботиться об интересах супруга и учитывать его мнение. Кроме того, Тарзан отметил, что в отношениях нет места для гордости, а сохранение мира, всегда должно быть в приоритете: «Если ты ее любишь, пусть будет права. Подойти и извинись».
Как известно, в честь Международного женского дня и одновременно своего 49-го дня рождения Сергей Глушко провел юбилейный концерт, на котором выступил вместе с женой.
ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 11:19