Ольга Рапунцель хочет бросить мужа Диму из-за подарка на 8 марта
Одиозная звезда такого же одиозного проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель ждала Международный женский день целый год. Разумеется, на 8 марта девушка хотела себе хороший подарок и, кстати, давно уже присмотрела золотые серёжки за 200 000 рублeй.
Своему мужу Диме Дмитренко она их показала, и сообщила, что на 8 марта ждёт именно этот подарок.
Наступил долгожданный день. Но Дмитренко подарил супруге всего-навсего букет. Рапунцель решила, что цветы - это прелюдия, а основной подарок получит вечером, но и вечером она не дождалась ничего от Дмитрия.
Разумеется, скандальная девушка за ужином устроила скандал и выгнала мужа из дома. Напоследок Рапунцель заявила, чтобы тот без этих украшений не являлся. Теперь Дмитренко уже двое суток живёт в мужской спальне и назад возвращаться не желает.
Позже Ольга сказала, что её мужчина постоянно жалеет на неё деньги, а это уже надоело и она хочет бросить этого скупердяя.
Многие болельщики телепроекта уже отметили что скандалы из-за подарков у парочки случаются постоянно, а значит, парень еще вернется в семью.
Своему мужу Диме Дмитренко она их показала, и сообщила, что на 8 марта ждёт именно этот подарок.
Наступил долгожданный день. Но Дмитренко подарил супруге всего-навсего букет. Рапунцель решила, что цветы - это прелюдия, а основной подарок получит вечером, но и вечером она не дождалась ничего от Дмитрия.
Разумеется, скандальная девушка за ужином устроила скандал и выгнала мужа из дома. Напоследок Рапунцель заявила, чтобы тот без этих украшений не являлся. Теперь Дмитренко уже двое суток живёт в мужской спальне и назад возвращаться не желает.
Позже Ольга сказала, что её мужчина постоянно жалеет на неё деньги, а это уже надоело и она хочет бросить этого скупердяя.
Многие болельщики телепроекта уже отметили что скандалы из-за подарков у парочки случаются постоянно, а значит, парень еще вернется в семью.