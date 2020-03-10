Ольга Рапунцель хочет бросить мужа Диму из-за подарка на 8 марта





Своему мужу Диме Дмитренко она их показала, и сообщила, что на 8 марта ждёт именно этот подарок.Наступил долгожданный день. Но Дмитренко подарил супруге всего-навсего букет. Рапунцель решила, что цветы - это прелюдия, а основной подарок получит вечером, но и вечером она не дождалась ничего от Дмитрия.Разумеется, скандальная девушка за ужином устроила скандал и выгнала мужа из дома. Напоследок Рапунцель заявила, чтобы тот без этих украшений не являлся. Теперь Дмитренко уже двое суток живёт в мужской спальне и назад возвращаться не желает.Позже Ольга сказала, что её мужчина постоянно жалеет на неё деньги, а это уже надоело и она хочет бросить этого скупердяя.Многие болельщики телепроекта уже отметили что скандалы из-за подарков у парочки случаются постоянно, а значит, парень еще вернется в семью.