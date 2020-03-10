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Российские чиновники назвали причину развала сделки с ОПЕК

Российские чиновники сообщают, что Россия не намеревалась разрывать сделку с ОПЕК. Причиной развала они назвали решение правительства Саудовской Аравии о выходе из договоренности.

Отечественные СМИ передают слова высокопоставленного чиновника, которые утверждают об отсутствии намерений у России разрывать сделку с ОПЕК. На столь радикальный ход решилась Саудовская Аравия, которые предположительно хотят переложить издержки от сокращения добычи на государства, не состоящие в организации. Более того, сообщается о планах саудитов использовать ситуацию со вспышкой коронавируса, тем самым отведя внимание общественности от реальной причины обвала мировых цен на нефть.

Страны-члены ОПЕК так и не смогли договориться об изменении параметров договоренности о сокращении или продлении добычи нефтепродуктов. Сложившаяся ситуация приводит к тому, что сделка приостановит свое действие 31 марта. Стоимость нефти брендов Brent и WTI снизилась на 30% после переговоров в Вене. Другим последствием экономисты также называют подорожание евро до 86 рублей и доллара США - до 75 рублей.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:04

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