Российские чиновники назвали причину развала сделки с ОПЕК





Отечественные СМИ передают слова высокопоставленного чиновника, которые утверждают об отсутствии намерений у России разрывать сделку с ОПЕК. На столь радикальный ход решилась Саудовская Аравия, которые предположительно хотят переложить издержки от сокращения добычи на государства, не состоящие в организации. Более того, сообщается о планах саудитов использовать ситуацию со вспышкой коронавируса, тем самым отведя внимание общественности от реальной причины обвала мировых цен на нефть.Страны-члены ОПЕК так и не смогли договориться об изменении параметров договоренности о сокращении или продлении добычи нефтепродуктов. Сложившаяся ситуация приводит к тому, что сделка приостановит свое действие 31 марта. Стоимость нефти брендов Brent и WTI снизилась на 30% после переговоров в Вене. Другим последствием экономисты также называют подорожание евро до 86 рублей и доллара США - до 75 рублей.