Американский врач назвал эффективные способы очищения организма от токсинов





По словам эксперта, сбалансированное питание и умеренные физические нагрузки, является самым оптимальным методом избавления от токсинов. Эндрю Аронсон убежден, что не существует целебного коктейля или смузи, как и волшебной таблетки. Каждый человек должен комплексно подходить к своему состоянию, прилагая все усилия, чтобы вести максимально здоровый образ жизни.Кроме того, следует учитывать первопричину накопления токсинов, которая чаще всего заключается в нарушениях работы органов ЖКТ и сердечно-сосудистой системы. Американский врач сообщает, что, прежде всего, лечить нужно не последствия, а основное заболевание. Потому необходимо обратиться за консультацией к специалисту.В тоже время пациент может самостоятельно помочь себе, отказавшись от пагубных привычек и чрезмерного употребления жирных продуктов. В заключение Эндрю Аронсон подытожил: «Не стоит искать легких путей. Если бы реклама детокса была правдивой, фармацевтические компании уже давно бы зарабатывали триллионы долларов».