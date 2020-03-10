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Американский врач назвал эффективные способы очищения организма от токсинов

Американский врач из Медицинского центра при University of Illinois at Chicago Эндрю Аронсон заявил, что популярные детокс-программы абсолютно бесполезны и даже опасны для здоровья человека. Он назвал эффективные способы очищения от токсинов, доступные каждому.
Американский врач назвал эффективные способы очищения организма от токсинов

По словам эксперта, сбалансированное питание и умеренные физические нагрузки, является самым оптимальным методом избавления от токсинов. Эндрю Аронсон убежден, что не существует целебного коктейля или смузи, как и волшебной таблетки. Каждый человек должен комплексно подходить к своему состоянию, прилагая все усилия, чтобы вести максимально здоровый образ жизни.

Кроме того, следует учитывать первопричину накопления токсинов, которая чаще всего заключается в нарушениях работы органов ЖКТ и сердечно-сосудистой системы. Американский врач сообщает, что, прежде всего, лечить нужно не последствия, а основное заболевание. Потому необходимо обратиться за консультацией к специалисту.

В тоже время пациент может самостоятельно помочь себе, отказавшись от пагубных привычек и чрезмерного употребления жирных продуктов. В заключение Эндрю Аронсон подытожил: «Не стоит искать легких путей. Если бы реклама детокса была правдивой, фармацевтические компании уже давно бы зарабатывали триллионы долларов».

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:51

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