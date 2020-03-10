Рита Дакота отпраздновала свое 30-летие с Белогаем и Соколовским





В профиле Риты Дакоты на веб-платформе Instagram появилась новая публикация с необычным видеороликом. На кадрах запечатлен момент, в котором исполнительница веселилась на собственном дне рождения вместе с Федором Белогаем и Владом Соколовским. Оба мужчины решили пошутить над именинницей и даже поцеловались в щеку. Стоит отметить, что на вечеринке также присутствовали Агата Муцениеце, Анна Седокова, Анна Хилькевич и другие коллеги по шоу-бизнесу.Множество подписчиков Дакоты остались в недоумении относительно поста, поскольку развод певицы с Соколовским полтора года назад был довольно болезненным для пары. По предварительной информации, причиной разрыва оказались измены супруга, о которых звезда узнала от друзей. Пара воспитывает общую дочь Мию и сохраняет дружеские отношения, о чем свидетельствует видео с праздника. При этом, нынешний бойфренд Дакоты водил дружбу с Соколовским задолго до встречи с артисткой.