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Среди новых функций Apple Watch Series 6 присутствуют тахиметр и отслеживание сна

Во время изучения кода iOS 14, в Apple Watch Series 6 было обнаружено достаточно много новых функций. Среди них ресурс 9to5Mac выделил тахиметр и отслеживание сна.
Среди новых функций Apple Watch Series 6 присутствуют тахиметр и отслеживание сна

Некоторые из опций поклонники бренда ждали достаточно долго. Теперь в Apple Watch Series 6 можно делиться с другим юзером циферблатами, то есть сначала сделать такой из доступных наборов в часах, а потом передать готовый файл на другой гаджет компании по AirDrop. Вот только изготавливаемых под заказ циферблатов от других корпораций в данной прошивке не нашли. Также продвинутую версию «лица» устройства Infograph Pro представят с тахиметром, который позволяет измерять скорость передвижения. Инженеры установили в девайс общие альбомы для снимков. Кроме этого, в Apple присутствует детский режим. На данный момент к часам можно привязать лишь 1 iPhone. За счет этого метода работает родительский контроль, активирующий управление музыкой и контактами. Что касается функции Schooltime, близкие сами смогут настраивать, какие программы будут доступны для детей в конкретное время.

В watchOS 7 появится трекер, а благодаря дополнению каждый желающий сможет отслеживать фазы сна и устанавливать будильник под определенный сон человека. При этом можно воспользоваться приложением «Здоровье» для настройки личных целей. Также в новой версии установят тумблеры наблюдения ночного отдыха и шумоподавления.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:38

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