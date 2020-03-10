Среди новых функций Apple Watch Series 6 присутствуют тахиметр и отслеживание сна





Некоторые из опций поклонники бренда ждали достаточно долго. Теперь в Apple Watch Series 6 можно делиться с другим юзером циферблатами, то есть сначала сделать такой из доступных наборов в часах, а потом передать готовый файл на другой гаджет компании по AirDrop. Вот только изготавливаемых под заказ циферблатов от других корпораций в данной прошивке не нашли. Также продвинутую версию «лица» устройства Infograph Pro представят с тахиметром, который позволяет измерять скорость передвижения. Инженеры установили в девайс общие альбомы для снимков. Кроме этого, в Apple присутствует детский режим. На данный момент к часам можно привязать лишь 1 iPhone. За счет этого метода работает родительский контроль, активирующий управление музыкой и контактами. Что касается функции Schooltime, близкие сами смогут настраивать, какие программы будут доступны для детей в конкретное время.В watchOS 7 появится трекер, а благодаря дополнению каждый желающий сможет отслеживать фазы сна и устанавливать будильник под определенный сон человека. При этом можно воспользоваться приложением «Здоровье» для настройки личных целей. Также в новой версии установят тумблеры наблюдения ночного отдыха и шумоподавления.