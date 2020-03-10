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Ученые из Канады рассказали о трюке для глаз, позволяющем восстановить воспоминания

Ученые назвали простой трюк для глаз, который поможет восстановить воспоминания. Результаты эксперимента, проведенного исследователями из Канады, опубликованы в научном издании PNAS.
Ученые из Канады рассказали о трюке для глаз, позволяющем восстановить воспоминания

Сотрудники исследовательской больницы Бейкрест при RRI в Канаде провели эксперимент с участием группы добровольцев. Последним требовалось запомнить около 30 уникальных изображений, которые были показаны на экране. Затем их попросили посмотреть на другую серию картинок, которая состояла из продемонстрированных ранее, а также похожих кадров. В итоге ученые просили участников эксперимента вспомнить некоторые изображения и заметили закономерность. Оказалось, что подопытным было легче вспомнить картинку, если они смотрели на ту часть пустого экрана, где она транслировалась изначально.

Во время эксперимента ученые обратили внимание на движения глаз участников, связав их с процессами формирования воспоминаний.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:32

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