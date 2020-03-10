Инсайдер: Ролевая игра по «Гарри Поттеру» будет анонсирована вместе с новым «Бэтменом»





Как известно, осенью 2018 года в Сети был опубликован трейлер ролевой игры по одной из серии книг «Гарри Поттера» английской писательницы Джоан Роулинг. Информаторы отметили, что проект представлен крупнейшей студией WB Games Avalanche, особенно известной по созданию Disney Infinity.Незадолго после необъяснимой утечки ролика, дочерняя компания Warner Bros. Interactive Entertainment заявила о будущем выпуске крупнобюджетной игры, анонс которой состоится в тоже время, что и Batman: Arkham Origins. Инсайдер Джейсон Шрайер, Шиноби и другие предположили, что вероятнее всего речь идет о Гарри Поттере. Кроме того, если догадки Интернет-информаторов действительно имеют место быть, оба проекта будут презентованы в июне 2020 года.По словам Джейсона Шрайера, будущие игры будут доступны для приобретения осенью текущего года, если не изменятся даты официального анонса.