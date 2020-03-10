Теона Дольникова впервые показала трехлетнего сына

Теона Дольникова тщательно скрывает личную жизнь, например, о ее романе с Максимом Щеголевым общественность узнала спустя год, а о рождении сына актриса вовсе не стала распространяться. Недавно звезда впервые показала лицо наследника, поучаствовав вместе с ним в фотосессии для издания “Мать и дитя”. Она дала откровенное интервью, ответив на вопросы о материнстве и своей жизни. В обращении к подписчикам микроблога Теона Дольникова назвала своего ребенка “фантастическим” и “шикарным”, с чем согласились поклонники в комментариях.Для Максима Щеголева сын от Теоны Дольниковой стал четвертым наследником. В прошлом актриса имела отношения с коллегой Никитой Быченковым, который в 2014 году скончался на сцене театра из-за сердечного приступа.