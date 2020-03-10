Теона Дольникова впервые показала трехлетнего сына
Отечественная актриса Теона Дольникова впервые показала широкой публике лицо своего ребенка. Звезда имеет трехлетнего сына от коллеги Максима Щеголева.
Теона Дольникова тщательно скрывает личную жизнь, например, о ее романе с Максимом Щеголевым общественность узнала спустя год, а о рождении сына актриса вовсе не стала распространяться. Недавно звезда впервые показала лицо наследника, поучаствовав вместе с ним в фотосессии для издания “Мать и дитя”. Она дала откровенное интервью, ответив на вопросы о материнстве и своей жизни. В обращении к подписчикам микроблога Теона Дольникова назвала своего ребенка “фантастическим” и “шикарным”, с чем согласились поклонники в комментариях.
Для Максима Щеголева сын от Теоны Дольниковой стал четвертым наследником. В прошлом актриса имела отношения с коллегой Никитой Быченковым, который в 2014 году скончался на сцене театра из-за сердечного приступа.
Теона Дольникова тщательно скрывает личную жизнь, например, о ее романе с Максимом Щеголевым общественность узнала спустя год, а о рождении сына актриса вовсе не стала распространяться. Недавно звезда впервые показала лицо наследника, поучаствовав вместе с ним в фотосессии для издания “Мать и дитя”. Она дала откровенное интервью, ответив на вопросы о материнстве и своей жизни. В обращении к подписчикам микроблога Теона Дольникова назвала своего ребенка “фантастическим” и “шикарным”, с чем согласились поклонники в комментариях.
Для Максима Щеголева сын от Теоны Дольниковой стал четвертым наследником. В прошлом актриса имела отношения с коллегой Никитой Быченковым, который в 2014 году скончался на сцене театра из-за сердечного приступа.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:13