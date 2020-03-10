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У звезды «Великолепного века» Халита Эргенча родился второй сын

У турецкого актера Халита Эргенча родился второй сын от Бергюзар Корель. Новорожденного в семье звезды «Великолепного века» нарекли Ханом.

49-летний Халит Эргенч, более известный зрителям по роли Сулеймана Великолепного в проекте «Великолепный век», стал отцом во второй раз. Кинозвезда Бергюзар Корель подарила ему еще одного сына и вскоре будет выписана из больницы. Стоит отметить, что новости о скором пополнении в семье турецкого актера появились осенью. Тогда Эргенч сообщал, что долгое время просит возлюбленную родить второго наследника, таким образом исполнив его давнюю мечту.

Пара также воспитывает девятилетнего мальчика Али и пока не подтверждает слухи о радостном событии. Все же, многие фанаты сериала поздравляют артистов в соцсетях с важным днем в их жизни. Халит Эргенч упоминал, что годами ранее состоял в брачных узах с Гизем Сойсалди. Они развелись в 2008 году из-за невозможности завести детей. Бывшая жена знаменитости на то время училась в ВУЗе и потому не хотела воспитывать ребенка.

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:01

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