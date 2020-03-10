Дональд Трамп отказался от тестирования на коронавирус
Дональд Трамп предпочел отказаться от тестирования на коронавирус. До этого президент США пожал руку тому, кто точно находился в контакте с переносчиком COVID-19.
О том, что Дональд Трамп не проходил необходимого тестирования на вирус, общественность проинформировал пребывающий на должности пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм. Согласно его заявлениям, недавно американский лидер пожал руку Мэтту Шлаппу, который имел непосредственный контакт с зараженным коронавирусом человеком.
На данный момент у Трампа не наблюдаются какие-либо симптомы заражения COVID-19, на фоне чего отсутствует необходимость проводить тестирование на наличие нового вида пневмонии. В целях дополнительной безопасности президент находится под постоянным наблюдением специалиста, передает онлайн-портал “НьюИнформ”.
О том, что Дональд Трамп не проходил необходимого тестирования на вирус, общественность проинформировал пребывающий на должности пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм. Согласно его заявлениям, недавно американский лидер пожал руку Мэтту Шлаппу, который имел непосредственный контакт с зараженным коронавирусом человеком.
На данный момент у Трампа не наблюдаются какие-либо симптомы заражения COVID-19, на фоне чего отсутствует необходимость проводить тестирование на наличие нового вида пневмонии. В целях дополнительной безопасности президент находится под постоянным наблюдением специалиста, передает онлайн-портал “НьюИнформ”.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:56