Звезда «Дом-2» Олег Майами вернулся к творчеству





Прошлый год выдался непростым для популярного исполнителя Олега Майами. По словам музыканта, у него недавно закончились длительные отношения с девушкой и он в общем перестал видеть свою цель. Если первое время он жил ради музыки, то после головокружительного успеха своего блога в социальной сети, он практически оставил давнее увлечение.Падение с вершины чартов оказалось для него настолько болезненным, что Майами взял передышку и несколько месяцев не публиковал постов в соцсети.Причину многих своих проблем Олег видит в детстве. Его отец был жестоким человеком, который часто поднимал руку на свою жену и детей. Не забывая о помощи родителя в образовании и получении жизненных уроков, певец никогда не сможет простить отцу жестокости.По словам молодого человека, передышка здорово помогла ему. Он извинился перед Максимом Фадеевым и сумел вновь наладить с ним отношения. Начал писать песни и считает, что у него началась светлая полоса в жизни.