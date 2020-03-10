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Звезда «Дом-2» Олег Майами вернулся к творчеству

Олег Майами приобрел свою популярность не только участием в телепроекте «Дом-2», но и на шоу «Голос», где поразил судей своими вокальными данными. Свалившиеся на молодого человека заработки и узнаваемость вскружили ему голову. Он понял, что может потерять себя и на некоторое время ушёл с медиа-сцены, чтобы вернуть смысл жизни.

Звезда «Дом-2» Олег Майами вернулся к творчеству

Прошлый год выдался непростым для популярного исполнителя Олега Майами. По словам музыканта, у него недавно закончились длительные отношения с девушкой и он в общем перестал видеть свою цель. Если первое время он жил ради музыки, то после головокружительного успеха своего блога в социальной сети, он практически оставил давнее увлечение.

Падение с вершины чартов оказалось для него настолько болезненным, что Майами взял передышку и несколько месяцев не публиковал постов в соцсети.


Причину многих своих проблем Олег видит в детстве. Его отец был жестоким человеком, который часто поднимал руку на свою жену и детей. Не забывая о помощи родителя в образовании и получении жизненных уроков, певец никогда не сможет простить отцу жестокости.

По словам молодого человека, передышка здорово помогла ему. Он извинился перед Максимом Фадеевым и сумел вновь наладить с ним отношения. Начал писать песни и считает, что у него началась светлая полоса в жизни.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:49

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