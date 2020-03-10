Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова разблокировала свою страницу в Instagram

Личный аккаунт ведущей проекта «Дом-2» Ольги Бузовой один из самых популярных на сегодняшний день. В ее профиле более 19 миллионов подписчиков. Свободный доступ к ее личному Instagram и возможность оставлять там комментарии пользователи Сети получили после 8 марта.Известно, что Бузова уже дважды блокировала свой аккаунт. В прошлом году певица даже выкладывала ролик, где она облизывала тарелку и заявляла, что из нее сделали блокадницу. Тогда, против звезды многие ополчились, но в итоге Иосиф Пригожин стал на сторону Бузовой и защитил ее.Повторно Ольга Бузова закрывала Instagram после своего выступления, когда она на сцену выходила после Льва Лещенко и скорее всего, от волнения назвала его Леченко, так как теледива говорила, что для нее честь выйти на сцену после такого человека. Однако хейтеры тут же обрушили всю волну своего негатива на Ольгу Бузову.Сейчас же общение со знаменитой певицей и ведущей «Дом-2» Ольгой Бузовой вновь стало более доступным, ведь ее публикацией можно запросто поделиться с любым пользователем Сети.