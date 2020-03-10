Эксперты из США признали мощь российского Ми-28НМ
Американский инфопортал National Interest в новой публикации признал технологические преимущества геликоптера Ми-28НМ «Ночной охотник». Эксперты из США в особенности отметили потенциальную мощь авиационных боеголовок «воздух-воздух» Р-74М.
Основным плюсом модернизированного Ми-28НМ специалисты называют обновленное вооружение, предоставляющее ЛА возможность бороться за превосходство в воздухе с американскими геликоптерами «Апач». Все же, журналисты из США назвали российский вертолет «убийцей Апачей» отнюдь не за передовые ракеты. Подобная характеристика была приписана единице воздушной техники из-за того, что она способна наносить критические удары по врагу из засады, «растворяясь» в окружающей среде.
Стоит отметить, что «Ночной охотник» имеет в своем распоряжении модернизированные боеголовки Р-74М класса «воздух-воздух». Эти снаряды могут поражать цели на расстоянии до 40 км, поскольку разрабатывались с учетом возможности схватки с истребителями пятого поколения. Внедрение высокотехнологичных систем делает Ми-28НМ особенно опасным для F-35 и F-22. Кроме прочего, они будут создавать поддержку для бомбардировщиков Су-34М, рассчитанных на поражение авианосцев, передает "Политэксперт".
Основным плюсом модернизированного Ми-28НМ специалисты называют обновленное вооружение, предоставляющее ЛА возможность бороться за превосходство в воздухе с американскими геликоптерами «Апач». Все же, журналисты из США назвали российский вертолет «убийцей Апачей» отнюдь не за передовые ракеты. Подобная характеристика была приписана единице воздушной техники из-за того, что она способна наносить критические удары по врагу из засады, «растворяясь» в окружающей среде.
Стоит отметить, что «Ночной охотник» имеет в своем распоряжении модернизированные боеголовки Р-74М класса «воздух-воздух». Эти снаряды могут поражать цели на расстоянии до 40 км, поскольку разрабатывались с учетом возможности схватки с истребителями пятого поколения. Внедрение высокотехнологичных систем делает Ми-28НМ особенно опасным для F-35 и F-22. Кроме прочего, они будут создавать поддержку для бомбардировщиков Су-34М, рассчитанных на поражение авианосцев, передает "Политэксперт".
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:34