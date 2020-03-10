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Мерьем Узерли влюбилась в коллегу по сериалу «Великолепный век» Озана Гювена

Мерьем Узерли рассказала журналистам о своей влюбленности к Озану Гювену. Актеры являются коллегами по съёмкам в многосерийном проекте «Великолепный век».
Мерьем Узерли влюбилась в коллегу по сериалу «Великолепный век» Озана Гювена

По распространенной информации, знаменитость подчеркнула, что она до сих пор испытывает романтические чувства к партнеру по работе. Как отметила Мерьем Узерли, в эпизодах с поцелуями она ведет себя расковано, только когда играет с Озаном Гювеном. В ходе съёмок популярного сериала артисты стали близки, хотя тогда каждый из них состоял в отношениях с другими людьми. Сам актер пока никак не высказался об откровениях коллеги, но журналисты ожидают от него ответа.

Гювен с 1998 года снимается в телесериалах, а его дебютом в кино стала картина «Балалайка», принесшая будущей звезде успех. Многим зрителям артист известен по роли Рустем-паши в «Великолепном веке». Несмотря на популярность, знаменитость не считает себя публичной личностью и редко соглашается на интервью.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:28

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