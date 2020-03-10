Людмила Артемьева отказалась от съемок в «Сватах-7»





Новое интервью с Татьяной Кравченко раскрыло некоторые детали закулисной работы над седьмым сезоном комедийного телесериала «Сваты-7». Известно, что Людмила Артемьева отказалась от дальнейшего сотрудничества с продюсерами ситкома. По словам коллег, 57-летняя актриса не вернется к роли Ольги Ковалевой из-за того, что не смогла договориться с работодателями о сумме гонорара. Несмотря на перемены в актерском составе, премьера проекта не будет откладываться.Как сообщает Кравченко, будущий сезон будет раскрывать историю молодых Будько: как они познакомились и сошлись вместе. При этом, её «молодую версию» представит Дарья Рыбак, а персонажа Федора Добронравова в ранние годы сыграет его сын Виктор. Почти все артисты, задействованные в съемочном процессе, остались довольны подобными решениями режиссера. Напомним, что большая часть сцен в предстоящих «Сватах» снималась в белорусской деревне Дуличи.