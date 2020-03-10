Группа Little Big отложила презентацию песни для конкурса “Евровидение”





Крайней датой для презентации песни для “Евровидения-2020” являлось 9 марта, но группа Little Big не уложилась в эти сроки по неизвестным причинам. Из всех стран-участниц свои композиции и видео не презентовали лишь Россия и Азербайджан. Фанаты группы высказали свои опасения в социальных сетях, но, согласно последним слухам, песня будет представлена 13 марта на телевидении и радио. За день до этого участники коллектива придут на съемки шоу “Вечерний Ургант.Как известно, группа Little Big стала популярной благодаря песне “Skibidi”, а клип на композицию набрал более 350 млн просмотров на YouTube.