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Группа Little Big отложила презентацию песни для конкурса “Евровидение”

Музыкальная группа Little Big отложила презентацию песни, с которой представит Россию на “Евровидении” в этом году. Известие об этом передает сообщество конкурса в социальной сети “ВКонтакте” со ссылкой на пиар-менеджера коллектива.

Крайней датой для презентации песни для “Евровидения-2020” являлось 9 марта, но группа Little Big не уложилась в эти сроки по неизвестным причинам. Из всех стран-участниц свои композиции и видео не презентовали лишь Россия и Азербайджан. Фанаты группы высказали свои опасения в социальных сетях, но, согласно последним слухам, песня будет представлена 13 марта на телевидении и радио. За день до этого участники коллектива придут на съемки шоу “Вечерний Ургант.

Как известно, группа Little Big стала популярной благодаря песне “Skibidi”, а клип на композицию набрал более 350 млн просмотров на YouTube.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:21

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