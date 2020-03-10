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Эксперты Роскачества назвали недостатки смарт-часов

Эксперты Роскачества назвали недостатки смарт-часов. Для объективной оценки они сравнили 24 модели от девяти самых распространенных брендов бюджетного и премиального сегмента.
Эксперты Роскачества назвали недостатки смарт-часов

Основная неисправность была замечена в смарт-часах стоимостью как до 10 тысяч рублей, так и более 40 тысяч. Экспериментальным методом экспертам удалось выяснить, что большинство устройств ошибается в просчете пройденных шагов. Чаще всего показатель на дисплее превышает настоящий результат человека, создавая иллюзию достижения цели. Подобным образом практически все модели преувеличивают данные о сожженных калориях, обманывая надежды пользователя.

По словам специалистов, каждый второй гаджет ошибается в измерении сердечного ритма. Это особенно заметно во время легкой тренировки, когда показатель на дисплее не меняется вовсе, либо превышает допустимую норму. Эксперты Роскачества заявили, что независимо от стоимости, смарт-часы не отличаются точностью в измерениях физических нагрузок, хотя разработчики рекламируют их главным образом как фитнес-трекеры.

В тоже время было отмечено хорошее взаимодействие со смартфоном, включая прием сообщений, управление камерой и голосовое управление. Кроме того, все смарт-часы получили высокую оценку от Роскачества за безопасную работу с надежным шифрованием данных.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 09:05

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