Игорь Николаев не смог выступить на концерте в Саранске из-за тумана

На своей странице композитор разместил снимок, на котором он сидит в аэропорту Шереметьево и разводит руками. В подписи к посту Игорь Николаев объяснил, что его рейс задержали по причине тумана, поэтому он вынужден перенести шоу в Саранске на 12 марта. Также артист отметил, что очень ждет встречи с фанатами., - высказался исполнитель.В комментариях фолловеры загадали желание, чтобы ничто не помешало певцу выступить на концерте, хотя он и пройдет в рабочий день. Кроме этого, знаменитость посетит Пензу, а после этого будет отдыхать от гастролей до конца месяца.