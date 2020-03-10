АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
AnTuTu назвал ТОП-10 недорогих смартфонов с лучшей производительностью в феврале 2020…
EUR 75.84 USD 67.52
Курс валют на 07.03.2020

Игорь Николаев не смог выступить на концерте в Саранске из-за тумана

Концерт Игоря Николаева в Саранске был сорван из-за сильного тумана. Об этом поклонники музыканта узнали благодаря соответствующей публикации в Instagram.
Игорь Николаев не смог выступить на концерте в Саранске из-за тумана

На своей странице композитор разместил снимок, на котором он сидит в аэропорту Шереметьево и разводит руками. В подписи к посту Игорь Николаев объяснил, что его рейс задержали по причине тумана, поэтому он вынужден перенести шоу в Саранске на 12 марта. Также артист отметил, что очень ждет встречи с фанатами. «Сегодня не судьба», - высказался исполнитель.

В комментариях фолловеры загадали желание, чтобы ничто не помешало певцу выступить на концерте, хотя он и пройдет в рабочий день. Кроме этого, знаменитость посетит Пензу, а после этого будет отдыхать от гастролей до конца месяца.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Теона Дольникова впервые показала трехлетнего…
У звезды «Великолепного века» Халита Эргенча родился второй…
Дональд Трамп отказался от тестирования на…
Звезда «Дом-2» Олег Майами вернулся к…
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова разблокировала свою страницу в…
Эксперты назвали пять сочетаний продуктов и медикаментов, опасных для жизни…
Эксперты из США признали мощь российского…
Мерьем Узерли влюбилась в коллегу по сериалу «Великолепный век» Озана…
Группа Little Big отложила презентацию песни для конкурса…
Людмила Артемьева отказалась от съемок в…
Эксперты Роскачества назвали недостатки…
Игорь Николаев не смог выступить на концерте в Саранске из-за…
Звезде “Аншлага” Николаю Бандурину не хватает денег, чтобы достроить…
Ксения Собчак решила поддержать экономику России…
Отметившая 80-летие Лариса Голубкина до встречи с Андреем Мироновым хотела уйти в…
Две дочери Анджелины Джоли перенесли хирургическое…
Муж Бородиной Курбан Омаров признался, что «перебрал» на её дне…
Во втором сезоне "Пацанов" появится новый персонаж "Штормовой…
Звезда «Дом-2» Виктория Боня рассказала о результатах…
Рита Дакота рассказала, чего добилась к…
Видеоблогеры проверили прочность Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra методом…
ОС Windows 10 получила обновленную версию регулятора…
«Сладкие розы»: Певица Валерия показала подарок на 8 марта от сына…
В отношениях Джигана и его супруги Оксаны Самойловой назревает…
«Так бы каждый день»: Надежда Михалкова поделилась редким фото с 6-летним…
Названо самое важное качество женского автомобиля по мнению…
Астрономы обнаружили в космосе самый яркий и удаленный…
По «Миру Юрского периода» могут снять игровой…
Просмотреть все новости