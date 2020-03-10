Звезде “Аншлага” Николаю Бандурину не хватает денег, чтобы достроить дом





Около года назад Николай Бандурин и его супруга пережили пожар в их собственном доме в Подмосковье. Он полностью сгорел, а сам артист получил ожоги разной степени тяжести, как и его жена. На месте старого жилища он строит новое, но испытывает нехватку денег из-за расслабленного графика выступлений. Ради строительства дома юморист уже продал квартиру в Москве, а живет на арендованной жилплощади. Чтобы завершить проект он берется даже за самые скромные гонорары. Сейчас в доме нет даже коммуникаций, но Бандурин и его семья не унывает даже в такой ситуации.Некоторое время назад артист собрал на благотворительном концерте около 300 тысяч рублей, а также ради денег принял участие в скандальных шоу. Сейчас ему не хватает около 3 млн рублей.