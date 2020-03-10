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Звезде “Аншлага” Николаю Бандурину не хватает денег, чтобы достроить дом

Звезда “Аншлага” Николай Бандурин не может достроить дом из-за редких концертов. Для того, чтобы въехать в новое жилье, артисту требуется еще 3 млн рублей.
Звезде “Аншлага” Николаю Бандурину не хватает денег, чтобы достроить дом

Около года назад Николай Бандурин и его супруга пережили пожар в их собственном доме в Подмосковье. Он полностью сгорел, а сам артист получил ожоги разной степени тяжести, как и его жена. На месте старого жилища он строит новое, но испытывает нехватку денег из-за расслабленного графика выступлений. Ради строительства дома юморист уже продал квартиру в Москве, а живет на арендованной жилплощади. Чтобы завершить проект он берется даже за самые скромные гонорары. Сейчас в доме нет даже коммуникаций, но Бандурин и его семья не унывает даже в такой ситуации.

Некоторое время назад артист собрал на благотворительном концерте около 300 тысяч рублей, а также ради денег принял участие в скандальных шоу. Сейчас ему не хватает около 3 млн рублей.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:58

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