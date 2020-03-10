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Ксения Собчак решила поддержать экономику России ногой

Телевизионная звезда и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак уже много лет практикует йогу. Недавно на своей странице в социальной сети Instagram Ксения разместила фотоснимок, который сделала во время своего отдыха на тропических Мальдивских островах.

Ксения Собчак решила поддержать экономику России ногой

На фотографии, опубликованной теледивой, Собчак лежит на причале, на океанском берегу, вытянув левую ногу вверх. В комментариях к фотоснимку телеведущая написала, что таким образом решила поддержать российскую национальную валюту, которая резко упала из-за падения цены на нефть.

Мнения комментаторов разделились. Одни поклонники звезды согласились с саркастичной реакцией на неприятную ситуацию на валютном рынке страны. Другие же ставили ей в вину, что хорошо смеяться над российскими бедами, отдыхая на океанском берегу. Нашлись и те, кто сравнил Ксению Анатольевну с бывшей балериной Большого Театра Анастасией Волочковой.


Ксения Собчак со своим супругом Константином Богомоловым сейчас отдыхают на Мальдивах. Вместе с сыном от Максима Виторгана они снимают виллу на берегу моря. Во дворе у них есть собственный бассейн и водная горка, а также сауна и тренажерный зал. Стоимость аренды подобной виллы оценивают в полтора миллиона рублей за сутки.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:46

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