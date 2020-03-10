Ксения Собчак решила поддержать экономику России ногой





На фотографии, опубликованной теледивой, Собчак лежит на причале, на океанском берегу, вытянув левую ногу вверх. В комментариях к фотоснимку телеведущая написала, что таким образом решила поддержать российскую национальную валюту, которая резко упала из-за падения цены на нефть.Мнения комментаторов разделились. Одни поклонники звезды согласились с саркастичной реакцией на неприятную ситуацию на валютном рынке страны. Другие же ставили ей в вину, что хорошо смеяться над российскими бедами, отдыхая на океанском берегу. Нашлись и те, кто сравнил Ксению Анатольевну с бывшей балериной Большого Театра Анастасией Волочковой.Ксения Собчак со своим супругом Константином Богомоловым сейчас отдыхают на Мальдивах. Вместе с сыном от Максима Виторгана они снимают виллу на берегу моря. Во дворе у них есть собственный бассейн и водная горка, а также сауна и тренажерный зал. Стоимость аренды подобной виллы оценивают в полтора миллиона рублей за сутки.