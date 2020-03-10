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Отметившая 80-летие Лариса Голубкина до встречи с Андреем Мироновым хотела уйти в монастырь

Лариса Голубкина, отметившая свое 80-летие, рассказала журналистам, что ей не хватает Андрея Миронова, скончавшегося 32 года назад. До встречи с будущим мужем актриса планировала уйти в монастырь.
Отметившая 80-летие Лариса Голубкина до встречи с Андреем Мироновым хотела уйти в монастырь

Знаменитость часто вспоминает избранника, а особенно ей не хватает его в праздничные дни. Пара прожила вместе 10 лет, а после смерти Миронова его жена не смогла построить личное счастье. До встречи с артистом Голубкина даже не думала о браке. Однажды звезда советского кино ехала в электричке, где попутчица предложила ей уйти в монастырь. Лариса Ивановна была готова согласиться и потом часто об этом думала, но как-то встретила Андрея Александровича и «у них началась жизнь». По словам актрисы, из-за строгого воспитания отца она никогда не размышляла о замужестве, ведь родитель не считал за людей тех, кто ухаживал за его дочерью. Однако Миронов добился расположения мужчины.

Пара сыграла свадьбу в 1977 году и, как отмечала Голубкина, ей было просто жить с избранником. Супруг знаменитости не мог жить без своей профессии и работал даже при плохом самочувствии. После смерти любимого человека Лариса Ивановна не смогла начать новые отношения, поскольку была преданна мужу.

До союза с Мироновым артистка встречалась со сценаристом Николаем Щербинским-Арсеньевым, от которого в 1973 году родила дочь Марию. Тем не менее они так и не поженились и в скором времени расстались.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:41

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