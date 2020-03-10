Две дочери Анджелины Джоли перенесли хирургическое вмешательство





Как отметила Анджелина Джоли, последние два месяца она поддерживала свою старшую дочь Захару. Недавно ее сестра тоже легла под нож хирурга для операции на бедре, но ее имя звезда не раскрыла. Оказалось, что дочери звезды вместе с ней обсудили это интервью и решили, что можно опубликовать. Актриса подчеркнула, что уважает личную жизнь наследников, но они тоже идут ей на уступки, поскольку понимают, что лечение и борьба за жизнь – это то, чем можно гордиться. Дочери Анджелины Джоли заботились друг о друге после операций и даже ассистировали персоналу больницы. Звезда увидела, что каждая из них ставила на первое место не себя, что ее радовало. Также актриса пыталась выяснить, что их тревожит, поскольку считает, что в жизни каждого человека наступает момент, когда ни от кого нельзя получить помощи.Анджелина Джоли призвала всех женщин мира ценить себя и не позволять мужчинам их унижать. Актриса уверена, что мягкость и открытость представительниц прекрасного пола не должны осуждаться. Она посоветовала внедрить новые методы защиты женщин и девочек, которые будут проявляться не только в связи с грубым нарушением прав человека, но и из-за более тонких проявлений несправедливости.