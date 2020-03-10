Муж Бородиной Курбан Омаров признался, что «перебрал» на её дне рождения





На своей странице в социальной сети Instagram Ксюша радовала поклонников видео, на которых было заметно много музыки, танцев и алкоголя. Огромное количество спиртного косвенно подтвердил и муж Бородиной Курбан Омаров. Ранним утром он разместил в Instagram фотографию на фоне великолепного горного пейзажа, к которой подписал, что утро девятого марта стало для него вовсе не добрым.По его словам, он хотел пожелать подписчикам доброго утра, но не решился им лгать. «Вчера знатно погуляли», - написал он.Напомним, что не так давно Ксения дала гневную отповедь своим комментаторам, которые утомили её шутками про бездельничающего мужа. Подписчики теледивы задавали различным звездам вопрос: что нужно делать с супругом, который сидит дома и дрессирует кота, а не работает. Большинство звёзд отвечало, такого человека надо гнать из дома.