Муж Бородиной Курбан Омаров признался, что «перебрал» на её дне рождения
Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина на днях отмечала не только Международный женский день, но и собственный день рождения. Именно восьмого марта Бородиной исполнилось 37 лет. Торжество Ксения вместе с супругом Курбаном Омаровым праздновала в Куршавеле, в компании друзей семьи.
На своей странице в социальной сети Instagram Ксюша радовала поклонников видео, на которых было заметно много музыки, танцев и алкоголя. Огромное количество спиртного косвенно подтвердил и муж Бородиной Курбан Омаров. Ранним утром он разместил в Instagram фотографию на фоне великолепного горного пейзажа, к которой подписал, что утро девятого марта стало для него вовсе не добрым.
По его словам, он хотел пожелать подписчикам доброго утра, но не решился им лгать. «Вчера знатно погуляли», - написал он.
Напомним, что не так давно Ксения дала гневную отповедь своим комментаторам, которые утомили её шутками про бездельничающего мужа. Подписчики теледивы задавали различным звездам вопрос: что нужно делать с супругом, который сидит дома и дрессирует кота, а не работает. Большинство звёзд отвечало, такого человека надо гнать из дома.
На своей странице в социальной сети Instagram Ксюша радовала поклонников видео, на которых было заметно много музыки, танцев и алкоголя. Огромное количество спиртного косвенно подтвердил и муж Бородиной Курбан Омаров. Ранним утром он разместил в Instagram фотографию на фоне великолепного горного пейзажа, к которой подписал, что утро девятого марта стало для него вовсе не добрым.
По его словам, он хотел пожелать подписчикам доброго утра, но не решился им лгать. «Вчера знатно погуляли», - написал он.
Напомним, что не так давно Ксения дала гневную отповедь своим комментаторам, которые утомили её шутками про бездельничающего мужа. Подписчики теледивы задавали различным звездам вопрос: что нужно делать с супругом, который сидит дома и дрессирует кота, а не работает. Большинство звёзд отвечало, такого человека надо гнать из дома.