Звезда «Дом-2» Виктория Боня рассказала о результатах голодовки





Бывшая участница телешоу «Дом-2» Виктория Боня вызвала удивление своих фолловеров, разместив видео на собственной странице в социальной сети Instagram. Несколько дней назад звезда рассказала поклонникам, что планирует немного набрать вес. По её мнению, это сделает ноги девушки более привлекательными. Для достижения этой цели Виктория готова прилагать большие усилия. Помимо употребления калорийной пищи, девушка регулярно устраивает беговые тренировки.Буквально на следующее утро после международного женского дня Боня записала сторис, в котором призналась, что целых четыре дня сидит на нулевой диете. Как рассказала девушка, она на время отказалась от пищи в сугубо оздоровительных целях. По её мнению, это уже дало свои результаты, которыми девушка поделилась с подписчиками.Её глаза перестали быть потухшими и усталыми, в них появилось сияние. По ощущениям девушки, она переполненная энергией, ощущает крылья за своей спиной и готова взлететь.Девушка успокоила поклонников и сказала, что прервала голодовку. Виктория заказала, на двоих с подругой, деликатесы для сыроедов. Особую радость Виктории Боне доставил подаренный рестораном десерт.