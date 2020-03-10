«Так бы каждый день»: Надежда Михалкова поделилась редким фото с 6-летним сыном

На опубликованном фото, сделанном после застолья в кругу семьи, Надежда Михалкова позирует с маленьким сыном в обнимку. «Так бы каждый день», - гласит подпись актрисы под этой публикацией. Артистка ранее уже делилась своими переживаниями по поводу того, что из-за напряженного рабочего графика не может проводить со своим наследником достаточное количество времени. Более того, своего младшего ребенка актриса показывает публике довольно редко, возможно именно это обстоятельство и стало причиной того, что публика восприняла снимок Михалковой с сыном с таким ажиотажем.Поклонники в комментариях активно обсуждают показанный кадр, замечая, что юный Иван растет настоящей копией отца, унаследовав от него столь выразительный профиль. Впрочем, важно отметить, что отец мальчика Резо Гигинеишвили и Надежда Михалкова уже давно в разводе. Более того, прошлым летом режиссер снова женился, его избранницей стала светская львица Надежда Оболенцева. Несмотря на расставание продюсер старается не терять контакт с бывшей семьей и охотно помогает экс-супруге в воспитании детей.