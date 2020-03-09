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«Что-то ты не похожа на себя»: Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова озадачила Сеть фото без макияжа и без одежды

Ведущая скандального телевизионного шоу «Дом-2» Ольга Бузова вновь смогла удивить своих фолловеров. Звезда разместила снимок в Сети, где она не накрашена и обмотана в банное полотенце. Некоторые даже отметили, что на фото Бузова не похожа на себя.

«Что-то ты не похожа на себя»: Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова озадачила Сеть фото без макияжа и без одежды

Такой пост телеведущая Ольга Бузова разместила в личном аккаунте. Певица поблагодарила жителей Курска за теплый прием, и за то, что они были вместе с ней в вечер ее выступления. Кроме того, теледива отметила, что уже успела выспаться и теперь отправляется в Белгород. По ее словам, так она тоже с нетерпением будет ждать своих людей. Этот пост уже успели оценить более 200-от тысяч человек.

Многие из тех, кто увидел публикацию, тут же принялись ее комментировать. Так, одни написали, что на снимке Ольга не похожа на себя, а другие подчеркнули, что отсутствие макияжа ей очень идет. Были и те, кому показалось, что с фотошопом Бузова немного переборщила.


Стоит отметить, что немного ранее Ольга Бузова представила общественности свою новую композицию «Свайп». Под нее звезда танцевала в одном из своих видео, хотя тут тоже были те, кто подчеркнул, что двигается Бузова достаточно плохо.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:04

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