«Что-то ты не похожа на себя»: Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова озадачила Сеть фото без макияжа и без одежды





Такой пост телеведущая Ольга Бузова разместила в личном аккаунте. Певица поблагодарила жителей Курска за теплый прием, и за то, что они были вместе с ней в вечер ее выступления. Кроме того, теледива отметила, что уже успела выспаться и теперь отправляется в Белгород. По ее словам, так она тоже с нетерпением будет ждать своих людей. Этот пост уже успели оценить более 200-от тысяч человек.Многие из тех, кто увидел публикацию, тут же принялись ее комментировать. Так, одни написали, что на снимке Ольга не похожа на себя, а другие подчеркнули, что отсутствие макияжа ей очень идет. Были и те, кому показалось, что с фотошопом Бузова немного переборщила.Стоит отметить, что немного ранее Ольга Бузова представила общественности свою новую композицию «Свайп». Под нее звезда танцевала в одном из своих видео, хотя тут тоже были те, кто подчеркнул, что двигается Бузова достаточно плохо.