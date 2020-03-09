Pornhub угодил в скандал из-за роликов с насильным принуждением к сексу





По словам авторов петиции, администрация Pornhub получает прибыль за размещение таких противозаконных роликов. По состоянию на данный момент свою подпись под этой петицией поставили уже свыше 350 000 человек. Столь громкие обвинения, которые были выдвинуты в адрес администрации ресурса со стороны компании Mindgeek стали возможными из-за недостаточно тщательной проверки материалов, которые публикуются на страницах одного из крупнейших в мире ресурсов для взрослых. Многие из видеозаписей, опубликованных на этом сайте, сняты обычными любителями.Примечательно, что это уже не первый раз, когда компанию обвиняют в распространении видеозаписей с противозаконным действиями сексуального характера. За прошедший год Pornhub уже приходилось отбиваться от подобных обвинений. В этот раз петицию против видеосервиса с «клубничкой» создали активисты из организации «Exodus Cry», позднее в ее поддержку высказались многие жители Великобритании, поэтому история рискует обернуться для администрации сайта серьезными проблемами.