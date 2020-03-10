В отношениях Джигана и его супруги Оксаны Самойловой назревает кризис
Последние несколько дней в семье Джигана и его супруги Оксаны Самойловой нельзя назвать самыми лёгкими. Поклонники стали замечать, что у пары назревает кризис в отношениях.
Рэпер Джиган начал публиковать на своей странице в Instagram странные видео, проводить прямые эфиры в нетрезвом виде и нецензурно выражаться при детях. Оксана Самойлова, в свою очередь, заявила, что намерена развестись с исполнителем. Всё это подкосило веру поклонников пары в их идеальную жизнь, за которой они наблюдали в соцсети. Длительный период времени Джигана считали примерным семьянином, который заботился о своей супруге и детях. Его творчество, как и публикации в микроблоге, пронизано любовью к семье и самое главное для него - это близкие. Однако всё изменилось после рождения четвёртого ребёнка.
Исполнитель на одном из прямых эфиров появился без бороды и бровей. Позже выяснилось, что на данный момент он проходит курс реабилитации в наркологической клинике в Майами. «Я психически больной, прохожу лечение, кормят хорошо. Видите, я в «психушке», — заявил музыкант.
Стоит отметить, рэпер продолжает будоражить своих поклонников. Недавно он опубликовал в микроблоге видео с поездки по Израилю и кратко подписал: «Я всё». Некоторые подписчики решили, что артисту становится хуже. «Ему очень плохо», «Джигану необходима квалифицированная помощь», — прокомментировали фолловеры. Пока супруг старается побороть зависимость Оксана Самойлова готовит документы на развод. Ходят слухи, что она уличила мужа в измене. Ей в руки попали снимки, подтверждающие это. Однако предпочитает не комментировать данную ситуацию.
Рэпер Джиган начал публиковать на своей странице в Instagram странные видео, проводить прямые эфиры в нетрезвом виде и нецензурно выражаться при детях. Оксана Самойлова, в свою очередь, заявила, что намерена развестись с исполнителем. Всё это подкосило веру поклонников пары в их идеальную жизнь, за которой они наблюдали в соцсети. Длительный период времени Джигана считали примерным семьянином, который заботился о своей супруге и детях. Его творчество, как и публикации в микроблоге, пронизано любовью к семье и самое главное для него - это близкие. Однако всё изменилось после рождения четвёртого ребёнка.
Исполнитель на одном из прямых эфиров появился без бороды и бровей. Позже выяснилось, что на данный момент он проходит курс реабилитации в наркологической клинике в Майами. «Я психически больной, прохожу лечение, кормят хорошо. Видите, я в «психушке», — заявил музыкант.
Стоит отметить, рэпер продолжает будоражить своих поклонников. Недавно он опубликовал в микроблоге видео с поездки по Израилю и кратко подписал: «Я всё». Некоторые подписчики решили, что артисту становится хуже. «Ему очень плохо», «Джигану необходима квалифицированная помощь», — прокомментировали фолловеры. Пока супруг старается побороть зависимость Оксана Самойлова готовит документы на развод. Ходят слухи, что она уличила мужа в измене. Ей в руки попали снимки, подтверждающие это. Однако предпочитает не комментировать данную ситуацию.
ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 03:00