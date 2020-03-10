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«Сладкие розы»: Певица Валерия показала подарок на 8 марта от сына Арсения

Известная российская певица Валерия опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram короткий видеоролик. На этих кадрах артистка показала подписчикам подарок, который она получила от младшего сына к 8 марта.
«Сладкие розы»: Певица Валерия показала подарок на 8 марта от сына Арсения

На видео популярная исполнительница держит в руках букет цветов, который на деле оказался сладостями. Ее сын Арсений вместе со своей командой кондитеров приготовили специальной для Валерии к женскому празднику специальный десерт, который называется «Сладкие розы». В этой публикации знаменитость удивляется тому, насколько натурально выглядит изысканное лакомство. И на самом деле, ее подарок довольно легко спутать с настоящим букетом роз. Певица также попробовала откусить от одного из бутонов и отметила, что у сладкого блюда в исполнении Арсения Шульгина очень приятный вкус.

Подписчики артистки удивились мастерству ее наследника и выразили надежды однажды тоже полакомиться таким очаровательным десертом.

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ШоуБиз
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 04:06

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