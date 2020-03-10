«Сладкие розы»: Певица Валерия показала подарок на 8 марта от сына Арсения

На видео популярная исполнительница держит в руках букет цветов, который на деле оказался сладостями. Ее сын Арсений вместе со своей командой кондитеров приготовили специальной для Валерии к женскому празднику специальный десерт, который называется «Сладкие розы». В этой публикации знаменитость удивляется тому, насколько натурально выглядит изысканное лакомство. И на самом деле, ее подарок довольно легко спутать с настоящим букетом роз. Певица также попробовала откусить от одного из бутонов и отметила, что у сладкого блюда в исполнении Арсения Шульгина очень приятный вкус.Подписчики артистки удивились мастерству ее наследника и выразили надежды однажды тоже полакомиться таким очаровательным десертом.