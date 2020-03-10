АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
AnTuTu назвал ТОП-10 недорогих смартфонов с лучшей производительностью в феврале 2020…
EUR 75.84 USD 67.52
Курс валют на 07.03.2020

Названо самое важное качество женского автомобиля по мнению россиянок

Эксперты агентства «Автостат» уверяют, что компании Toyota, Mercedes и BMW выпускают, по мнению российских женщин, настоящие автомобили мечты. Аналитики даже выяснили у россиянок, какие качества они считают самыми важными в автомобиле.
Названо самое важное качество женского автомобиля по мнению россиянок

Как оказалось, удовольствие от вождения и комфорт – вот самые важные качества для автомобилисток в России. Более 67% опрошенных специалистами «Автостата» россиянок уверены, что именно на этих двух характеристиках и основывается выбор лучшего автомобиля. Еще около 40% женщин заявили, что считают лучшим автомобилем тот, который подходит именно им. Кроме того, часть россиянок ценят в транспортных средствах динамику, поскольку считают себя приверженками «драйва и адреналина». А вот тех, кому автомобиль необходим лишь для того, чтобы облегчить себе решение каких-то повседневных задач, авторы опроса насчитали чуть более 5%.

Выяснили эксперты и предпочтения российских автомобилисток по поводу силовых установок в автомобилях. К примеру, было установлено, что транспорт с дизельным двигателем предпочтут лишь 8% дам. Наконец, в рамках того же исследования стало известно, что подавляющее большинство опрошенных вовсе не ориентируется на стандартные цвета, вроде белого, черного, серого и красного, о чем сообщалось в прежних исследованиях, сообщает iReactor.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 01:04

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Астрономы обнаружили в космосе самый яркий и удаленный…
По «Миру Юрского периода» могут снять игровой…
«Пойдет на пользу»: Данко поддержал идею об отмене «Евровидения» из-за…
Том Круз «запретил» шотландскому актеру сниматься в новых «Людях…
Дональд Трамп заявил о том, что Россия и Саудовская Аравия виновны в обвале американского фондового…
Тарзан станцевал приватный танец для поклонницы на глазах у Наташи…
Pornhub угодил в скандал из-за роликов с насильным принуждением к…
Агата Муцениеце намекнула поклонникам на свое психическое…
«Что-то ты не похожа на себя»: Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова озадачила Сеть фото без макияжа и без…
«Любишь папу угнетать»: Дочь Максима Галкина назвала отца…
«Сложно судить, кто виноват»: Звезда «Дом-2» Алена Водонаева заявила, что брак Прилучного не раз балансировал над…
«Паразиты» опередили «Страсти Христовы» по кассовым сборам в…
Глава Минфина Антон Силуанов заверил в стабильности экономики в условиях падения нефтяных…
«А как же гигиена»: Вера Брежнева удивила поклонников питьем из туфли на 8…
Названы продукты, которые не стоит разогревать в…
Syrian_MC: Сирийский ЗРК «Бук-М2Э» сбил 20 турецких…
В США показали подлодку, которая способна атаковать без приказа…
Redmi Note 9 Pro получил рекордный аккумулятор и новый…
В Сирии замечен новейший российский бронеавтомобиль…
Заслуженная артистка Галина Киндинова попала в…
Звезда «Дом-2» Роман Макеев показал новое тату поверх имени Алены…
Иосиф Пригожин предрек массовую отмену концертов в…
Специалисты назвали смартфоны с мощным электромагнитным…
Европейские эксперты: Заразиться коронавирусом через пищу…
Xiaomi выпустят смарт-часы Mi Watch 2 с новым дизайном и поддержкой…
Оперативный штаб призвал пассажиров девяти прибывших в Москву авиарейсов обратиться в…
Брэд Питт в компании незнакомки посетил концерт Thundercat в…
Валерий Сюткин прокомментировал возможный срыв «Евровидения» из-за…
Просмотреть все новости