Названо самое важное качество женского автомобиля по мнению россиянок
Эксперты агентства «Автостат» уверяют, что компании Toyota, Mercedes и BMW выпускают, по мнению российских женщин, настоящие автомобили мечты. Аналитики даже выяснили у россиянок, какие качества они считают самыми важными в автомобиле.
Как оказалось, удовольствие от вождения и комфорт – вот самые важные качества для автомобилисток в России. Более 67% опрошенных специалистами «Автостата» россиянок уверены, что именно на этих двух характеристиках и основывается выбор лучшего автомобиля. Еще около 40% женщин заявили, что считают лучшим автомобилем тот, который подходит именно им. Кроме того, часть россиянок ценят в транспортных средствах динамику, поскольку считают себя приверженками «драйва и адреналина». А вот тех, кому автомобиль необходим лишь для того, чтобы облегчить себе решение каких-то повседневных задач, авторы опроса насчитали чуть более 5%.
Выяснили эксперты и предпочтения российских автомобилисток по поводу силовых установок в автомобилях. К примеру, было установлено, что транспорт с дизельным двигателем предпочтут лишь 8% дам. Наконец, в рамках того же исследования стало известно, что подавляющее большинство опрошенных вовсе не ориентируется на стандартные цвета, вроде белого, черного, серого и красного, о чем сообщалось в прежних исследованиях, сообщает iReactor.
Как оказалось, удовольствие от вождения и комфорт – вот самые важные качества для автомобилисток в России. Более 67% опрошенных специалистами «Автостата» россиянок уверены, что именно на этих двух характеристиках и основывается выбор лучшего автомобиля. Еще около 40% женщин заявили, что считают лучшим автомобилем тот, который подходит именно им. Кроме того, часть россиянок ценят в транспортных средствах динамику, поскольку считают себя приверженками «драйва и адреналина». А вот тех, кому автомобиль необходим лишь для того, чтобы облегчить себе решение каких-то повседневных задач, авторы опроса насчитали чуть более 5%.
Выяснили эксперты и предпочтения российских автомобилисток по поводу силовых установок в автомобилях. К примеру, было установлено, что транспорт с дизельным двигателем предпочтут лишь 8% дам. Наконец, в рамках того же исследования стало известно, что подавляющее большинство опрошенных вовсе не ориентируется на стандартные цвета, вроде белого, черного, серого и красного, о чем сообщалось в прежних исследованиях, сообщает iReactor.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 01:04