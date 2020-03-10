Видеоблогеры проверили прочность Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra методом краш-теста





В начале видеоролика блогеры анонсировали вопросы, ответом на которые будет итог краш-теста. Авторы популярного канала наглядно продемонстрировали прочность и надежность каждой модели в отдельности. На первом этапе флагманы были сброшены с высоты 1,8 метра на сенсорный дисплей, после чего внимательно испытатели осмотрели Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra и продемонстрировали повреждения зрителям.Затем телефоны падали на тыльную сторону корпуса, помещались в воду на 30 минут и беспрерывно крутились в стеклянном кубе в течении одной минуты. В конце всех испытаний, видеоблогеры разобрали смартфоны, чтобы объективно оценить внутренние повреждения флагманов.По результатам краш-теста, первое место по наибольшей вероятности повреждений занял Samsung Galaxy S20 с показателем 81 балл, второе - S20+ с 71 баллом, а третье - S20 Ultra с 70 баллами.