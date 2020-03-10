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Видеоблогеры проверили прочность Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra методом краш-теста

Авторы YouTube-канала SquareTrade проверили прочность Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra методом краш-теста. В рамках эксперимента видеоблогеры роняли смартфоны с фиксированной высоты, топили их в воде, сгибали и повреждали, используя специальное оборудование.
Видеоблогеры проверили прочность Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra методом краш-теста

В начале видеоролика блогеры анонсировали вопросы, ответом на которые будет итог краш-теста. Авторы популярного канала наглядно продемонстрировали прочность и надежность каждой модели в отдельности. На первом этапе флагманы были сброшены с высоты 1,8 метра на сенсорный дисплей, после чего внимательно испытатели осмотрели Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra и продемонстрировали повреждения зрителям.

Затем телефоны падали на тыльную сторону корпуса, помещались в воду на 30 минут и беспрерывно крутились в стеклянном кубе в течении одной минуты. В конце всех испытаний, видеоблогеры разобрали смартфоны, чтобы объективно оценить внутренние повреждения флагманов.

По результатам краш-теста, первое место по наибольшей вероятности повреждений занял Samsung Galaxy S20 с показателем 81 балл, второе - S20+ с 71 баллом, а третье - S20 Ultra с 70 баллами.

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Технологии
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 06:05

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